ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

1947 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಹಿಂದೂಗಳು ಇಂದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೇಕಡಾ 15 ರಿಂದ 16 ರಷ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 10, 2025, 08:55 PM IST
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
    • ಪ್ರತಿ ನೂರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳು
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

2023 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇವಲ 1.61 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ನೂರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಷೆಂಗೆನ್ ವೀಸಾ ಎಂದರೇನು? ಈ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

1947 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಹಿಂದೂಗಳು ಇಂದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೇಕಡಾ 15 ರಿಂದ 16 ರಷ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥಾರ್ಪರ್ಕರ್, ಮಿರ್ಪುರ್ಖಾಸ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥಾರ್ಪರ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು.

ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವು ಮಿಶ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಹೋಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ... ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಕ್ಕು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ

2023 ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 2.14% ರಿಂದ 2.17% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 5.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು. ಹಿಂದೂಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 9% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

