ಉಗ್ರರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ! 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 15 ಹಿಂದೂಗಳ ಹ*ತ್ಯೆ

Bangladeshi crisis: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳು ಅಪಹರಿಸಿವೆ. ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡೈಲಾಗ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ.
ನಾಗರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಅವರ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ನಡುವೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಕಾರ, ವರದಿಯು "ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಯಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜನವರಿ 15, 2026 ರವರೆಗೆ ಕಳೆದ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ಹಿಂದೂಗಳ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಹತ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಆಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಲ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಂತೋಷ್ ಕೊರ್ಮೊಕರ್ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2), ಜೋಗೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸುಬೋರ್ನಾ ರಾಯ್ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 7), ಶಾಂತೋ ಚಂದ್ರ ದಾಸ್ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 12), ದೀಪು ಚಂದ್ರ ದಾಸ್ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 18), ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ್ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 24), ಬಜೇಂದ್ರ ಡಿ.24. ದಾಸ್ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 31), ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಬೈರಾಗಿ (ಜನವರಿ 5), ಮಿಥುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಶರತ್ ಮಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (ಜನವರಿ 6) ಮತ್ತು ಜಾಯ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ (ಜನವರಿ 10) ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕುಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮೈಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ 300 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಪಕ್ಷವಾದ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಪಕ್ಷವು 2008 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು.
2024 ರಲ್ಲಿ, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭುಗಿಲೆದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2024 ರಂದು, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ತರುವಾಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಯಿತು.