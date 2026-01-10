ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಗದ ಹಣದ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಿನ್ನಲೆ

History of Paper Currency: ಇಂದು ಯುಪಿಐ, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಮೊದಲು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಹಣದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿದರೆ, ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಚೀನಾ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಗ್ ರಾಜವಂಶದ ಆಡಳಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಗದದ ಹಣ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಲೋಹದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಸಿಚುವಾನ್ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅವರು ನಾಣ್ಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ‘ಕ್ಸಿಯಾವೋಜಿ’ ಎಂಬ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ನೋಟುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡವು. ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಸಾಗಣೆಯೇ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸರ್ಕಾರವೇ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.
ಯುವಾನ್ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಬ್ಲೈ ಖಾನ್ ಆಡಳಿತದ ವೇಳೆ, ಕಾಗದದ ಹಣದ ಬಳಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಗಮವಾಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಯುರೋಪ್ಗೂ ಹರಡಿತು.
ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಕೊ ಪೊಲೊ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಗದದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಶಯವಿದ್ದರೂ, 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶವಾಗಿ ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಗದದ ಹಣ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.