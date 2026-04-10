ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತುಸು ಇಳಿಕೆಯಾದೊಡನೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲು ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೂ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪಿನ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪೋಲೆಂಡ್
ಹೌದು,ಕೇವಲ 3.7 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪೋಲೆಂಡ್, ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಬರೊಬ್ಬರಿ 20 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು 700 ಟನ್ ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಆ ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಲೆಂಡ್ ಬಳಿ 570 ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದ್ದು, ಇದು ಆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಶೇ 31ರಷ್ಟು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೋಲೆಂಡ್ ಭಾರತದ (880 ಟನ್) ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸದ ಕಹಿ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ
ಪೋಲೆಂಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದು ಕೆದಕಿದರೆ, 1939ರ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕರಾಳ ನೆನಪುಗಳು, ಅಂದು ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಪೋಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ದೇಶ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಇಂದು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಗಡಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪೋಲೆಂಡ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧದ ಕಿಡಿ ಸೋಕಿದರೆ ಕಾಗದದ ಹಣ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಿದೆ. ಅಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 'ಚಿನ್ನ' ಮಾತ್ರವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದು ಆ ದೇಶದ ನಂಬಿಕೆ.
ಕೇವಲ ಪೋಲೆಂಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚೀನಾ ಸತತ 16 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ನಿಕ್ಷೇಪ ಈಗ 2,308 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ನಿಕ್ಷೇಪದ ಶೇ. 88ರಷ್ಟನ್ನು ಚಿನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಟರ್ಕಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ 'ಲಿರಾ' ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಆ ದೇಶ ಚಿನ್ನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇತ್ತ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದ ಸುದೀರ್ಘ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ತನ್ನ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಳೆದ 23 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು NATO ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "ಕರೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನವೇ ಲೇಸು" ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಿದೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ದೇಶಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ 'ಸಂಜೀವಿನಿ'ಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.