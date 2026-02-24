ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಳಿ? ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು

Holi celebration in Afghanistan : ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಎರಚುವುದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ದೇಶ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.8 ಲಕ್ಷ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 2024-25ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100ರಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ.