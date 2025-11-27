English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ.. 44ಮಂದಿಯ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ.. 44ಮಂದಿಯ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

Hong kong fire: ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ನ ಬಹುಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ್ದು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 44ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 300 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

Last Updated : Nov 27, 2025, 10:18 AM IST
  • ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 44ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮೂವರ ಬಂಧನ
  • 15 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉರಿದ ಜ್ವಾಲೆಗಳು
  • ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಭೀಕರ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ.. 44ಮಂದಿಯ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಬೀಜಿಂಗ್: ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ನ ಬಹುಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ್ದು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 44ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 300 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನ್ಯೂ ಟೆರಿಟರಿಸ್‌ನ ತೈ ಪೋ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಬಿದಿರಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. 
15 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉರಿಯಿತು,ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯವರೆಗೂ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಎಂಟು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2,000 ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ವಾಂಗ್ ಫುಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ  ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 44 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ 300 ಜನರು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನವೀಕರಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಟೈರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಇರಿಸಲಾಗಿದು ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಎಂಟು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2,000 ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ  ಸುಮಾರು 4,800 ಜನರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.128 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 57 ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದವು. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಂಡಿಯೆಂಗ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. 

ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ನವೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಕೆಲವು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಫೋಮ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಐಲೀನ್ ಚುಂಗ್ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಂಪನಿಯು "ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ" ದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಇಥಿಯೋಪಿಯದಲ್ಲಿ 10,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ..!

ಬೆಂಕಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಗೆ ಹರಡಿತು?
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ತಂತ್ರವಾದ ಬಿದಿರಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ  ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ವಾಂಗ್ ಚಿಯೋಂಗ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.ಈ ಕಟ್ಟಡವು ನವೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಿದಿರಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದು ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. 

ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, 45 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತವು ಈಗ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು,ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ  ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಬಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು 13 ಶಾಲೆಗಳು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌.. 9 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್..!

