ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಹೌತಿಗಳ ಕಣ್ಣು..! ಈ ಕಾಲುವೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಕಾಲುವೆ ಮುಚ್ಚಲು ಹೌತಿ ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸನ್ನದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಿದೆ.ಈ ಕಾಲುವೆ ಈಗ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದ ನಡುವಿನ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ನೆಗಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral video: ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಯ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುನಿಸು! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು..
ಐಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ದವು ಈಗ 12 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹೌತಿ ಉಗ್ರರು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಯೆಮೆನ್ ಮತ್ತು ಜಿಬೌಟಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಉಗ್ರರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ಉಗ್ರರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವುದೇಕೆ?
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪ್ಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 70-80 ಸರಕು ಹಡಗುಗಳು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಇರಾನ್ ಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋದಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ.! ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ.. ಹೇಳಿದ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?
ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಶರಣಾಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ತೈಲವನ್ನು ಸಹ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇ 12 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜವಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸರಕು ಹಡಗುಗಳ ದೂರವನ್ನು ಸುಮಾರು 7,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುರೋಪ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಲ್-ಸಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೇತೃತ್ವದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ.. 50KM ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆ!
ಈ ಕಾಲುವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಈಗಾಗಲೇ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.