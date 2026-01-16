ಪ್ರತೀ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Currency Value: ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಡಾಲರ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ಮೌಲ್ಯವು ಇತರ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ 290 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಕುವೈತ್ ತನ್ನ ಅಪಾರ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕುವೈತ್ ನಂತರ, ಬಹ್ರೇನಿ ದಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಬಹ್ರೇನಿ ದಿನಾರ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 230 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದು ಡಾಲರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 235 ರಿಂದ 240 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ತೈಲ ರಫ್ತು ಈ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ.
ಜೋರ್ಡಾನ್ ದಿನಾರ್ ಕೂಡ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಂತಹ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪೌಂಡ್ ಸುಮಾರು 120 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ 110 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಇನ್ನೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಹಲವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದವರೆಗೆ, ಡಾಲರ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರು ಅದರ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ.