ಪಾಕ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನು ಪಾಕ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರು” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶೆಹ್ಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಸಿಂ ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ “ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ” ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಅನ್ನು ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶೆಹ್ಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು,“ಈ ವಿವೇಕಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ.ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶರೀಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮುನೀರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮುನೀರ್, ಅಮೆರಿಕಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ವಿಶೇಷ ದೂತ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಾಘ್ಚಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು”. ಆದರೆ ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು “Draft - Pakistan's PM Message on X” ಎಂಬ ಸಾಲು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಎಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ “ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.
ಪಾಕ್ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಶಾಂತಿಧೂತನಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ
-ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ ನಂಟು
-ಅಮೆರಿಕಾ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೈನಿಕ-ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ
-ತಟಸ್ಥ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇಮೇಜ್
-ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
-ಇದು ʻನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿʼ ಎಂಬ ಭರವಸೆ
-ಸೇನಾ-ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ
-ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಸಿಂ ಮುನೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ನಾಯಕತ್ವ
-ಅಮೆರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ
-ನಿರಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಚಾನೆಲ್ ಮಾತುಕತೆಗಳು
-ಅಮೆರಿಕಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ
-ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಸಿದ್ಧತೆ
-ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ & ಒತ್ತಡ
-ಇಂಧನ ಅವಲಂಬನೆ, ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ
-ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಪಾಕ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗಿತ್ತು..?
ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ, ಟ್ರಂಪ್ “ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ? ಇದರ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅರಾಘ್ಚಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಚತುರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮುನೀರ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಗಲ್ಪ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಟರ್ಕಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಎರಡೂ ಹೊರಬರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂಬದಿ (ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನೆಲ್) ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಅಮೆರಿಕಾದ 15 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ರವಾನಿಸಿತು.
ಒಂದು ದೇಶವು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಲು, ಅದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಅರಬ್ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಾ-ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್, ಗಲ್ಪ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಅರಾಘ್ಚಿ ಅವರು ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು “ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರು” ಎಂದು ಕರೆಯುವುದೇ ಈ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ವಿಚಾರದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಂಬಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ “ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್”ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ “ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಳಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ. ಇದು ಇಂತಹ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇತರೆ ಗಲ್ಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದು, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಿದೆ. ದೇಶವು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾದವು. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಶೆಹ್ಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆರೆ ದೇಶವಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿದೆ. ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆರೆ ದೇಶವಾದ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಚಿಂತೆಯೂ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ಚೀನಾದ ದೃಢ ಬೆಂಬಲವೂ ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಲೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಾರದು.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಕಾರಣ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಕುಸಿದರೆ, ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಥವಾ ಇರಾನ್..ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಬಹುದು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಆರೋಪ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ.ಕದನ ವಿರಾಮ ಕುಸಿದು, ಅಮೆರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿತ್ವದ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ‘ಕ್ಯಾಚ್-22’ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇರಾನ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಗಲ್ಪ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.