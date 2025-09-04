ಚೀನಾಗೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರು ತಂದ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ..‌ ! ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಪುಟಿನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಲಿಮೋಸಿನ್‌ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್.

Putin limousine: ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ SCO ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಅವರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟಾದ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅವರ ವಾಹನ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತಂಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರಲಾಯಿತು? ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಅವರ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಈ ಭತ್ರತಾ ವಾಹನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಅಪರಿಮಿತ ಸೂಪರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ.
ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಿಮೋಸಿನ್ ಔರಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಕಾರುಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮೂಹದಿಂದ ಎರಡು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಎರಡು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಯುಶಿನ್ 2-76 ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಜಂಬೋ ಕಾರ್ಗೋ ಪ್ಲೇನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಟಿನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವಿಮಾನ ಇಲ್ಯುಶಿನ್ ಇಲ್-96-300PU ನಲ್ಲಿ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಕಾರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದವು. ಈ ವಿಮಾನವು ಭದ್ರತೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭವನದಂತೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕೃತ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ಹಾರುವ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈ ಕಾರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಟಿನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಅವರು ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಯುಶಿನ್ ಇಲ್-76 ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. SCO ಸಭೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ವಿಶೇಷ ಲಿಮೋಸಿನ್ ಕಾರನ್ನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಈ ಕಾರನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಔರಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು 4.4-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V8 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 600 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 250. ಈ ಕಾರು ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಕಾರು. ಇದು ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಗಾಜು, ಗ್ರೆನೇಡ್ ವಿರೋಧಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಕಿ ನಿಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತುರ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ, ರನ್-ಫ್ಲಾಟ್ ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಬಾಡಿ ಬಾಂಬ್ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಟಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರು
ನಾವು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಮಿನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೊಲ್ಡೆಬಲ್ ಟೇಬಲ್ಗಳು, ತಿರುಗುವ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪರದೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರ್ನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಚಾಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದ ರಹಸ್ಯ ಸೇವೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ.
ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಕಾರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ 2,700 ಕೆಜಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಮಾದರಿಯ ತೂಕ ಸುಮಾರು 6,200 ಕೆಜಿ. ಇದು 6.62 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಕಾರು ಸೇನಾ ದರ್ಜೆಯ ರಕ್ಷಾಕವಚ, ರನ್-ಫ್ಲಾಟ್ ಟೈರ್ಗಳು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ, ತುರ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಬಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪುಟಿನ್ ಬಳಿ ಲಿಮೋಸಿನ್ ಕಾರುಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಮೋಸಿನ್ಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಔರಸ್ ಸೆನಾಟ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಲಿಮೋಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪದರಗಳ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲ-ವಾಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.