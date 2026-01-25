English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಬಂಗಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ

ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಬಂಗಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ

Gold origin : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಇಂದು ಬಂಗಾರ ಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.. ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 25, 2026, 08:04 PM IST
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
    • ಚಿನ್ನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಲೋಹವಲ್ಲ.
    • ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿತು

Trending Photos

ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಗಮನ.. ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ!
camera icon6
Gold
ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಗಮನ.. ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ!
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಶುರು! ಕಡುಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon6
Surya Gochar 2026
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಶುರು! ಕಡುಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
ನನ್ನ ಎದೆ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಯ್ತು..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌
camera icon6
Julia Ann
ನನ್ನ ಎದೆ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಯ್ತು..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌
30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು! ಬಡವರಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ..
camera icon11
sun transit 2026 effects
30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು! ಬಡವರಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ..
ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಬಂಗಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ

History of Gold origin : ಚಿನ್ನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಭೂಮಿಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಭಾರ ಲೋಹಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭೂಮಿಯು ಕರಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅನೇಕ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದವು. ಆ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಭಾರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ತಂದವು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಚಿನ್ನವು ಅದರ ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಂದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಂದು ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಪಲಾಶ್‌..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಗಾಯಕ

ಕ್ರಿ.ಪೂ 3000 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೇವರುಗಳ ದೇಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೈವತ್ವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ರಾಜರ ಕಿರೀಟಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಚಿನ್ನವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನವು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಲೋಹ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾನವರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ ಚಿನ್ನ ಎರಡು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಈಜುಕೊಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಅವಿನಾಶಿ ಸ್ವಭಾವ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಚಿನ್ನವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಔಟ್: ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ..!

ಲಿಡಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಮೊದಲು ಕ್ರಿ.ಪೂ 700 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಚಿನ್ನದ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ವಭಾವವು ಅದನ್ನು ವಿನಿಮಯದ ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡವಾಯಿತು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Gold originhow gold was formedwhy gold is valuablegold historygold formation in universe

Trending News