ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಬಂಗಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ

History of Gold origin : ಚಿನ್ನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಭೂಮಿಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಭಾರ ಲೋಹಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭೂಮಿಯು ಕರಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅನೇಕ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದವು. ಆ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಭಾರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ತಂದವು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಚಿನ್ನವು ಅದರ ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಂದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಂದು ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಕ್ರಿ.ಪೂ 3000 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೇವರುಗಳ ದೇಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೈವತ್ವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ರಾಜರ ಕಿರೀಟಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಚಿನ್ನವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನವು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಲೋಹ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾನವರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ ಚಿನ್ನ ಎರಡು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಈಜುಕೊಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಅವಿನಾಶಿ ಸ್ವಭಾವ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಚಿನ್ನವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಲಿಡಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಮೊದಲು ಕ್ರಿ.ಪೂ 700 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಚಿನ್ನದ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ವಭಾವವು ಅದನ್ನು ವಿನಿಮಯದ ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡವಾಯಿತು.