ಪಾಕ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಲಷ್ಕರ್ ತೊಯ್ಬಾ ಕಚೇರಿ..? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮುರಿಡ್ಕೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಭಾರತದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೇ 6-7, 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುರಿಡ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ (LeT) ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಖರ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿ ಕುಸಿದು, ಕಂಬಗಳು, ತೊಲೆಗಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಚದುರಿಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು ಚದುರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶೂಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 6-7ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

1987ರಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ನಂತರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕಟ್ಟಡ ಎಂದು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಮೆದುಳು ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪಾಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

The Markaz-e-Taiba, the headquarters of LeT, is inside a Government Administrative Complex in Pákistan.

This is a ground report from Muridke.

Terrórism flourishing under the patronage of Corrupt Pak Army and terrórists are treated as strategic allies! pic.twitter.com/HD13v79sUa

— Fatima Dar (@FatimaDar_jk) May 16, 2025