English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇರಾನ್‌ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂಚಿಚು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಇರಾನ್‌ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂಚಿಚು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

How Ali Khamenei killed : ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಬಂದರೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಾಯಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 1, 2026, 04:47 PM IST
    • ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
    • ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
    • ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಾಯಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು..

Trending Photos

ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಜೋಡಿ!.. ಅರೆ ವಾ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌
camera icon6
Amruthadhare serial actors
ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿ ಜೋಡಿ!.. ಅರೆ ವಾ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
camera icon6
Jammu and Kashmir
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರು
camera icon6
Angarak yoga
ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರು
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon11
shukra shani yuti 2026 effects
30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ! ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಇರಾನ್‌ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂಚಿಚು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

IDF airstrike on Iran : ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು (IDF) ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.. ಈ ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಿಖರವಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ..!

ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ ಸುಪ್ರೀಂ ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿತ್ತು ಎಂದು ಸೇನೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಅದೇ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಜೆಟ್‌ಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇರಾನ್‌ನಾದ್ಯಂತ 1,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ? 

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್‌... ತನ್ನ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಕ್ಕೆ ಎದುರಾದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Iran Israel WarAli Khamenei killedIsrael Iran WarIDF airstrike TehranIsrael Defense Forces operation

Trending News