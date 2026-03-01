ಇರಾನ್‌ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂಚಿಚು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

IDF airstrike on Iran : ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು (IDF) ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.. ಈ ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳಿಂದ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಿಖರವಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿತ್ತು ಎಂದು ಸೇನೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಜೆಟ್ಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇರಾನ್ನಾದ್ಯಂತ 1,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಐಡಿಎಫ್ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್... ತನ್ನ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಕ್ಕೆ ಎದುರಾದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.