ಏನೂ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಇವನ ಕೆಲಸ! ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 65 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸುವ 'ವಿಚಿತ್ರ' ವ್ಯಕ್ತಿ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 15, 2026, 10:48 AM IST
IPL 2026: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉಡೀಸ್; ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ಗೆ 57 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!
camera icon6
IPL 2026
IPL 2026: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉಡೀಸ್; ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ಗೆ 57 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಟೀಮ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೇಸರ! ಕಾರಣವೇನು?
camera icon4
vaibhav sooryavanshi
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಟೀಮ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೇಸರ! ಕಾರಣವೇನು?
IPL ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ ಎಂದರೇನು.. ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, Strike Rate ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ?
camera icon10
IPL ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ ಎಂದರೇನು.. ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, Strike Rate ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ?
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಟೋಕಿಯೋ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬೆವರು ಸುರಿಸಿಯೋ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಯೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರಷ್ಟೇ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಜಪಾನ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಮಾಡದೆ, ಕೇವಲ ಜನರ ಜೊತೆ "ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕವೇ" ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್‌.ಸಿ.ಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ; ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್..?

ಯಾರಿದು 'ಡು-ನಥಿಂಗ್ ರೆಂಟ್-ಎ-ಮ್ಯಾನ್'?

ಜಪಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೋದ ಶೋಜಿ ಮೊರಿಮೊಟೊ ಎಂಬುವವರೇ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾದವರು. ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ,ಜನರು ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಡು-ನಥಿಂಗ್ ರೆಂಟ್-ಎ-ಮ್ಯಾನ್" (ಏನೂ ಮಾಡದ ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

ಕೆಲಸದ ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳ ಸರಳ!

ಮೊರಿಮೊಟೊ ಅವರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವರ ಸೇವೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಷ್ಟೇ:

ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದು.

ಇವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ಕಸ ಗುಡಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೌನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ 'ಭಾವನೆ' ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಇವರ ವೃತ್ತಿಯ ಕೌಶಲ.

ಜನರೇಕೆ ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ?

ಇಂದಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೌನವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವವರು ಮೊರಿಮೊಟೊ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಪಣ: ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ

ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಸಂಕೋಚಪಡುವವರು ಇವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಇವರು ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕೆಂದು ಇವರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇವರ ಅದಾಯವೆಷ್ಟು?

ಮೊರಿಮೊಟೊ ಒಂದು ಭೇಟಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸುಮಾರು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಮೌನ ಸೇವೆಗೆ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯೆಂದರೆ, ಇವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು 65 ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ

ಮೊರಿಮೊಟೊ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಹಣದ ವಿಷಯವಲ್ಲ.ಇದು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಪಾನ್‌ನಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರವಾದ 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ' ಮತ್ತು 'ಒಂಟಿತನ'ವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದ, ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ 'ಡು-ನಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್' ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ.

ಬಿಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್‌ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
 

