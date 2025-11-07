English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಾದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಹಣದ ಮಳೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶವಿದು

rich country: ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವೆನಾದರೂ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 7, 2025, 04:28 PM IST
  • ಮೊನಾಕೊ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಸರಳೀಕೃತ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
  • ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳು ಸುಲಭ

rich country: ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೂ ಗೋವಾಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ದೇಶ ಮೊನಾಕೊ. ಕೇವಲ 2.02 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಮೊನಾಕೊ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಯ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊನಾಕೊದ ತಲಾ GDP ಸರಿಸುಮಾರು 21.3 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು ($256,580), ಆದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟು GDP ಸರಿಸುಮಾರು $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.

ಮೊನಾಕೊ 21.3 ಮಿಲಿಯನ್ ($256,580) ಆಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊನಾಕೊಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಮೊನಾಕೊದ ನಾಗರಿಕರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ..! ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚುವಷ್ಟು ಬಂಗಾರ!

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೊನಾಕೊದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಮೊನಾಕೊಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿವೇರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಮೊನಾಕೊ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೊನಾಕೊದ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಇದು ಮೊನಾಕೊವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೊನಾಕೊ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಸರಳೀಕೃತ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೊನಾಕೊ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳು ಸುಲಭ: ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇತರರು ಗರಿಷ್ಠ 16% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮೊನಾಕೊವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೊನಾಕೊ (ಮೊನಾಕೊದ ಪ್ರಧಾನತ್ವ) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ವಿಶ್ವದ 50 ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ನಗರಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ $30 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವಾಸಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 

