ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ʼನೊಬೆಲ್ʼ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದು...

ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೊ ಅವರನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 10, 2025, 05:46 PM IST
    • ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
    • ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೊ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನ
    • ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಘೋಷಣೆ

Corina Machado Nobel Prize Money: ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಮಿತಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೊ ಅವರನ್ನು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಸಮಿತಿಯು 244 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 94 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 338 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು.

ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

2025 ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನವು 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನರ್ (SEK) ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನೊಬೆಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವು 1.17 ಮಿಲಿಯನ್ USD ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 10.36 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ:

ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯ ಬಾಳಿಕೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಾಂತ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದ್ದವು, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನೊಬೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಅವಕಾಶಗಳು ದೂರವಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

