ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅಸಲಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಗಿರ್‌ ಅನ್ನುತ್ತೆ

Dong vs Rupees : ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ರಾಜಧಾನಿ ಹನೋಯ್ ಸೋಮವಾರ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. 15 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ 10 ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2021 ರಿಂದ 2026 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಸಂಸದರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ 53 ಮಸೂದೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಾನ್ ಥಾನ್ ಮನ್ ಇದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿವೇಶನವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ 60% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ... ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು! ಈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,00,000 ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಡಾಂಗ್ (VND) ಗಳಿಸಿದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ, 10,000 ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಡಾಂಗ್ ಸುಮಾರು 33.41 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಡಾಂಗ್ ಸುಮಾರು 334 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಡಾಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಣ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮೊತ್ತವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:8th Pay Commission: ಇನ್ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ : ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಸುಮಾರು 18,000 ರಿಂದ 25,000 ರೂ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ, ಸರಾಸರಿ ವೇತನ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 10 ಮಿಲಿಯನ್ VND, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರಿಂದ 27,000 ರೂ. ಇದರರ್ಥ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
ಎರಡೂ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ : ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮತೋಲನ, ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ, ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಡಾಂಗ್ ಎರಡೂ ಏಷ್ಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಸತಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಡಾಂಗ್ ನಮಗೆ ಅಗ್ಗವೆಂದು ತೋರಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.