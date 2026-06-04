ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ 'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ' ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈಗ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮವಾಗಿರಲು ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಇರಾಕ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ದೇಶಗಳು ರೈಲು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
1. ಯುಎಇಯ ಪಶ್ಚಿಮ-ಪೂರ್ವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಾಹಸ
ಅಬುಧಾಬಿಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಿಗದ ಫುಜೈರಾ ಬಂದರಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಚ್ಚಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಯುಎಇಯ ತೈಲ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
2. ಕುವೈತ್-ಸೌದಿ-ಯುಎಇ ಜಂಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್
ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಕುವೈತ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗಂಭೀರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಕುವೈತ್ನ ತೈಲವನ್ನು ಸೌದಿ ಅಥವಾ ಯುಎಇ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
3. ಇರಾಕ್ನ ಬಹುವಿಧದ ರಫ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳು
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇರಾಕ್ ತನಗಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ:
ಬಸ್ರಾದಿಂದ ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಅಕಾಬಾ ಬಂದರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೈಪ್ಲೈನ್.
ಬಸ್ರಾದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಒಮಾನ್ನ ಡುಕ್ಮ್ ಬಂದರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತಲುಪುವುದು.
ಟರ್ಕಿ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳೆಯ ಕಿರ್ಕುಕ್-ಸೆಹಾನ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ.
4. ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ
ಒಮಾನ್ ದೇಶವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕುವೈತ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್-ಅಪ್ ಇಂಧನ ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಒಮಾನ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ವೇಗ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ 'ಗಲ್ಫ್ ರೈಲ್ವೆ' ಯೋಜನೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕತಾರ್ನಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸುವ ಬೃಹತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಕುರಿತೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ (ಪೆಟ್ರೋಲಿನ್) ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಮುಂದಾಗಿದೆ.