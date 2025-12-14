ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲೀಪ್‌ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು

Saudi new liquor policy : ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ. ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಸಂಬಳ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಂಬಳ ಚೀಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೇರೋಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ 50 ಸಾವಿರ ರಿಯಾಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ 13300 ಡಾಲರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮದ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಾರದು.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಂಬಳ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗೂ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗೂ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ! ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಂತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆ ದೇಶ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.