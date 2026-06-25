Earthquake Safety Tips: ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಭೂಕಂಪವು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಇಂದಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ, ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತುಂಡಾಗುವುದು, ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಆತಂಕಭರಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಭೂಕಂಪದ ಮೊದಲು, ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಭೂಕಂಪದ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು?
ಭೂಕಂಪದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ನಗರ ಯೋಜನೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
1. ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ
ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
2. ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಭೂಕಂಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಿತ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
3. ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ತುರ್ತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಬೇಕು.
4. ಅಪಾಯ ವಲಯಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಭೂಕಂಪದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
ನಾಗರಿಕರು ಭೂಕಂಪದ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
1. ಮನೆ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು
ಅಲ್ಮಾರಿಗಳು, ಫ್ರಿಜ್, ಪುಸ್ತಕದ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
2. ತುರ್ತು ಕಿಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ:
* ಕುಡಿಯುವ ನೀರು
* ಒಣ ಆಹಾರ
* ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
* ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ
* ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು
* ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು
* ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು.
3. ಕುಟುಂಬದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆ
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.
ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುವ ವೇಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಭೂಕಂಪದ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗಿದ್ದರೆ
“ಡ್ರಾಪ್, ಕವರ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಡ್” ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
* ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
* ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೇಜು ಅಥವಾ ಪೀಠೋಪಕರಣದ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
* ಅದು ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಿಟಕಿಗಳು, ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಸಬೇಡಿ
ಭೂಕಂಪದ ವೇಳೆ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಹೊರಗಿದ್ದರೆ
ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮರಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು.
ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ವಾಹನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೇ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಸೇತುವೆ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಮೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು.
ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಭೂಕಂಪ ನಿಂತ ಬಳಿಕವೂ ಅಪಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
1. ನಂತರದ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮುಖ್ಯ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ಶಾಕ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳೊಳಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು.
2. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ನೆರವು
ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.
3. ಅನಿಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ, ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಹಾನಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.
4. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಭೂಕಂಪದ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪಾತ್ರ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಜನಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.
ಭೂಕಂಪವು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆ, ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ಜಾಗೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭೂಕಂಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧತೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.