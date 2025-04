ಹಡ್ಸನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ: ಖ್ಯಾತ MNC ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!!

Helicopter crash in hudson river: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಹಡ್ಸನ್‌ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಖ್ಯಾತ MNC ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಸಹ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ MNC ಕಂಪನಿ Siemensನ ಸಿಇಒ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೆರ್ಸೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ರುಬಿ ಮಾಂಟಲ್ (Merce Camprubi Montal) ಮತ್ತು 4, 5, 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಲ್ 206 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೈಲೆಟ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮೃತಪಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್ ಎರಿಕ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಮೂಲದವರು. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಅವರನ್ನ 2018ರಲ್ಲಿ Siemens ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಡ್ಸನ್‌ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಪತನೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.

The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx

— RedWave Press (@RedWave_Press) April 11, 2025