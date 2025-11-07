ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ..! ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚುವಷ್ಟು ಬಂಗಾರ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
gold mine pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸಿಂಧೂ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಪಾಕ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 7, 2025, 03:13 PM IST
  • ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧೂ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ
  • ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು

gold mine pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತರ್ಬೆಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ $636 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೆಡರಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ತರ್ಬೇಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತರ್ಬೇಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ $636 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್‌ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಭಾರತ! ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಘಟಾನುಘಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು!

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೆಡರಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹನೀಫ್ ಗೌಹರ್ ಅವರು ತರ್ಬೇಲಾದಲ್ಲಿ     ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧಿ ತನಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 

ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧೂ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 1968 ಮತ್ತು 1976 ರ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತರ್ಬೆಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದೇಶದ 16% ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳ ವರದಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಖನಿಜ ಸಚಿವರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಶೇರ್ ಅಲಿ ಗೋರ್ಚಾನಿ ಅವರು ಅಟ್ಟಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

2015 ರಲ್ಲಿ, ಚಿನಿಯೋಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಕಣವೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಅಟಾಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಗೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ನಂತರ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಏನೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
 

