  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಗಂಡಂದಿರನ್ನೇ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಗಂಡಂದಿರನ್ನೇ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ?

Husband on rent: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಪದ್ದತಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 16, 2026, 07:11 PM IST
  • ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಗಂಡಂದಿರನ್ನೇ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ?

Husband on rent: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶವಾದ ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 15.5 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಒಲಿದ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ..! 

ಈ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು, ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಬಾಸ್

ಇದು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಗತ್ಯ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಹಣವನ್ನು ಗಂಟೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು 'ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಪತಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

 

