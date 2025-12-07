ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ಪತಿಯರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆ..

Husbands for rent: ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಪುರುಷರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಲಿಂಗ ಅಂತರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಲಾಟ್ವಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, "ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗಂಡ" ಎಂಬ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೆಸರು.
"ಹೈರ್ ಫಾರ್ ಹೈರ್" ಸೇವೆಯು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. "ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 4 ಹೈರ್" ಮತ್ತು "ಹೈರ್ ಎ ಹಬ್ಬಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. "ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗಂಡ" ಎಂಬ ಸೇವೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನುರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ಕೊಳಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೇವೆಗೆ "ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗಂಡಂದಿರು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯ (ಗಂಡ) ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಂಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೌಶಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿರುವವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ "ಹೈರ್ ಎ ಹಬ್ಬಿ" ಅಥವಾ "ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 4 ಹೈರ್" ನಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. "ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗಂಡ" (ಹ್ಯಾಂಡಿಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು).
ಅವರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡುವ ಕಪಾಟುಗಳು, ಪರದೆ ರಾಡ್ಗಳು, ಟಿವಿಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಜುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮನೆಗಳು, ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ಮನೆಗಳ ಛಾವಣಿಯ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು (ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ದಿನ) ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 100 ಪುರುಷರಿಗೆ 116 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷರು 65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಪುರುಷರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂತೆಯೇ ಇದು ಗೃಹ ಸೇವೆಯ ತಪ್ಪು ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಒಡನಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಲಾಟ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಲಾಟ್ವಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗಂಡಂದಿರು ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷರು ಎಂಬ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವದಂತಿಯ ಕಾರಣ ಇದು.