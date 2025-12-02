English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮರುಗಿದ ಉಜ್ಮಾ..! ಪಾಕ್‌ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ..

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮರುಗಿದ ಉಜ್ಮಾ..! ಪಾಕ್‌ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ..

Imran Khan updates : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 2, 2025, 08:15 PM IST
    • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ
    • ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಉಜ್ಮಾ ಖಾತೂನ್ ಅವರು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

Trending Photos

50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Chaturgrahi yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ :ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ
camera icon8
EPFO
ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ :ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಬಂಪರ್ : ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
camera icon9
8th Pay Commission
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಬಂಪರ್ : ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
camera icon6
EPS-95 Pension Hike
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮರುಗಿದ ಉಜ್ಮಾ..! ಪಾಕ್‌ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ..

Imran Khan health : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಹಬಾಜ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಉಜ್ಮಾ ಖಾತೂನ್ ಅವರು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಹೋದರ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಜ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧರ್ಮ, ದೇಶದ ಹಂಗು ಮರೆತು ಮಗನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌! ನಂಬರ್‌ 1 ಶ್ರೀಮಂತನ ಈ ನಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪಾಕ್‌ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಅಲೀಮಾ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನ ಹೊರಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪಿಟಿಐ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಮತ್ತು ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ನಡೆದವು. ಬೆಂಬಲಿಗರು "ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ" ಎಂಬಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೇನೆಯಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಐಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ..! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ, ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಸಹೋದರಿಯರು ಕಳೆದ ವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲೀಮಾ ಖಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೈಲು ಆಡಳಿತವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಿಟಿಐ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶಹಬಾಜ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗದ್ದಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಇ-ಇನ್ಸಾಫ್ ( ಪಿಟಿಐ) ನಾಯಕರಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಪುತ್ರರು ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಮೌನವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Imran KhanAdiala jailUzma KhatoonImran Khan healthPTI news

Trending News