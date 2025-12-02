ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮರುಗಿದ ಉಜ್ಮಾ..! ಪಾಕ್‌ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ..

Imran Khan health : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಹಬಾಜ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಉಜ್ಮಾ ಖಾತೂನ್ ಅವರು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಹೋದರ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಜ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಅಲೀಮಾ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
imran khan is being mentally tortured n under isolation n he claimed only asim munir is responsible for thatpic.twitter.com/j7pKSLXLND
— a! (@tillyourdemise) December 2, 2025
ಮಂಗಳವಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನ ಹೊರಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪಿಟಿಐ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಮತ್ತು ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ನಡೆದವು. ಬೆಂಬಲಿಗರು "ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ" ಎಂಬಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಸಹೋದರಿಯರು ಕಳೆದ ವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲೀಮಾ ಖಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೈಲು ಆಡಳಿತವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಿಟಿಐ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶಹಬಾಜ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗದ್ದಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಇ-ಇನ್ಸಾಫ್ ( ಪಿಟಿಐ) ನಾಯಕರಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಪುತ್ರರು ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಮೌನವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.