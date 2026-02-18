English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಿದೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌? ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಿದೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌? ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌. ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿ ಈ ಜೀವಿ   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 18, 2026, 07:05 PM IST
  • ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಈ ಜೀವಿಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ
  • ನೆರೆಯದೇಶಕ್ಕೇಕೆ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು

china: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೈನೊಮೊಲ್ಗಸ್ ಮಕಾಕ್ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಮಂಗದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,40,000 ಯುವಾನ್‌ (ಅಂದಾಜು ₹18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು) ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಚೀನಾದ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 1,02,452 ಯುವಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 600-630 ಯುವಾನ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 1,160 ಯುವಾನ್‌ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ (pre-clinical) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂಘೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಾ ಮೆಡಿಕಾ ಸುಮಾರು 450 ಮಂಗಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 62 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿರುವುದು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 

