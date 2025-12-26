ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಸ್ಫೋಟ.. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ, ಭಯ!

ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೇಳೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 21ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಿರಿಯಾದ ಹೋಮ್ಸ್ ನಗರದ ಅಲ್- ಖಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿನ್ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಗ್ರರು ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಬಿನ್ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆರು ನಾಗರಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು 21ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಮಸೀದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುವರಿದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಿಂದ ಈ ಅನಾಹುತಾ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೋಮ್ಸ್ ನಗರವು ಸುನ್ನಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಸುನ್ನಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಲ್ಲಿ ಅಲವೈಟ್ ಸಮುದಾಯದವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೇ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ಸ್ ನಗರವು ಭಾರೀ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
