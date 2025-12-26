English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಸ್ಫೋಟ.. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ, ಭಯ!

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಸ್ಫೋಟ.. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ, ಭಯ!

ಅಲ್‌- ಖಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿನ್‌ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್‌ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಗ್ರರು ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 26, 2025, 08:23 PM IST
  • ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
  • ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ 21ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ಸ್‌ ನಗರ ರಣರಂಗವಾಗಿತ್ತು

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಸ್ಫೋಟ.. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ, ಭಯ!

ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೇಳೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 21ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಿರಿಯಾದ ಹೋಮ್ಸ್‌ ನಗರದ ಅಲ್‌- ಖಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿನ್‌ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್‌ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಗ್ರರು ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಬಿನ್‌ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್‌ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆರು ನಾಗರಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು 21ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಮಸೀದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುವರಿದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಿಂದ ಈ ಅನಾಹುತಾ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಸ್ಟ್‌ SSLC ಪಾಸ್‌ ಆದವರಿಗೆ 549 ಜಾಬ್‌ಗಳು.. 21,700 ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ.. ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ!

ಹೋಮ್ಸ್‌ ನಗರವು ಸುನ್ನಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಸುನ್ನಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಲ್ಲಿ ಅಲವೈಟ್‌ ಸಮುದಾಯದವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೇ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ಸ್‌ ನಗರವು ಭಾರೀ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೂಮ್ರಾ, ಜಡೇಜಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು?
 

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

