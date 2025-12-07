English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India alcohol consumption statistics: ಪೆರ್ನಾಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ಜೀನ್ ಟೌಬೌಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮದ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 7, 2025, 09:18 AM IST
  • ಮದ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
  • ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಈಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ

ವಿಶ್ವವೇ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ! ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ..

India alcohol consumption: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮದ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ದಿಗ್ಗಜರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಈಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ನೋಡೋಣ...

ET ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮದ್ಯ ಕಂಪನಿ ಪೆರ್ನಾಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ಜೀನ್ ಟೌಬೌಲ್, ಭಾರತೀಯರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸಹ 'ಪ್ರೀಮಿಯಂ'ಗೆ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಈಗ ಯುವಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮದ್ಯದ ಬದಲು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಈಗ ಕೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪೆರ್ನೋಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಶೇ. 13 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಜೀನ್ ಟೌಬಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಕರು (ಕಾನೂನು ವಯಸ್ಸು) ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಕಡಿಮೆ ವರ್ಗವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಈಗ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೇಬುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೆಡೆ ಕೆಲವು ಯುವಜನರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿ, ಮದ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024 ಮತ್ತು 2029 ರ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು 357 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಜಗತ್ತು ಮದ್ಯ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು 2020 ರಲ್ಲಿ 3.1 ಲೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು . ಇದು 2023 ರಲ್ಲಿ 3.2 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಏರಿದೆ. ಮತ್ತು 2028 ರ ವೇಳೆಗೆ 3.4 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಭಾರತದ ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 60 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

