ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು!

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದೆಯೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ಶೇಕಡಾ 50 ರಿಂದ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಕೃಷಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಭಾರತವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾಗಳಂತಹ ಮರದ ಬೀಜಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸೇಬು ಮತ್ತು ಪೇರಳೆಗಳಂತಹ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಪಶು ಆಹಾರ, ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವವರ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸರಕುಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, ರಬ್ಬರ್, ಚರ್ಮದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಜವಳಿ, ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವಿತ್ತು. ಈಗ, ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಾಲಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು $15 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಬೆಲೆ $10 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಜನರು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.