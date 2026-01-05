ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲಾದ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಲಾಭ! ವಿದೇಶಗಳ ವೈರತ್ವದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೇನು ಉಪಯೋಗ..?

US attack on Venezuela: ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಡುರೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಈಗ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅಮೆರಿಕವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ವಿಶ್ವ ಸಮರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವು ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಭಾರತದ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಲವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ವಲಯವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ 9,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ತೈಲವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.