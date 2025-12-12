ಅಮೆರಿಕಾದ ಬೆದರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಖರೀದಿ..!

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ತೈಲ ಆಮದು ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.ಯುರೋಪಿಯನ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 2.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು, ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 4% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ..!
ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ (CREA) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ಇಂಧನಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ರಷ್ಯಾದ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಶೇ 47% ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಶೇ 38% ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ತಲಾ ಶೇ 6% ರಷ್ಟಿವೆ.
ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಪ್ತು ಮಾಡಿತು.ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ತೈಲ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 1% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 40% ತಲುಪಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತೈಲ ಖರೀದಿ..!
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಅಮೆರಿಕವು ರಷ್ಯಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲುಕೋಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IOC) ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದ ರಷ್ಯಾದ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು 22% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು CREA ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯ ಆರು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಸುಮಾರು 807 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದವು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 301 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ 69% ಹೆಚ್ಚಳ
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ರಫ್ತು ಶೇ. 69 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಇಂಧನವನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಜಾಮ್ನಗರ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಿಂದ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಇಂಧನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊದಲ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಕೆನಡಾ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಖರೀದಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಇಂಧನ ಆಮದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.