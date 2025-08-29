English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 29, 2025, 05:50 PM IST
  • ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಮೋದಿ ಚೀನಾದ ತಿಯಾಂಜಿನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಅವರು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
  • "ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗೆ ಒಳಿತು," ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
camera icon8
Dharsha gupta
ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Shukradese
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
camera icon8
Lunar eclipse 2025 Lucky Zodiac sign
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
file photo

ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮತ್ತು ಏಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ, ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ರಕ್ಷಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ E10 ಶಿಂಕನ್‌ಸೆನ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಜಪಾನ್ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ, ಮೋದಿ ಅವರು ಚೀನಾದ ತಿಯಾಂಜಿನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ (SCO) ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್, ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ತಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲಾರಸ್‌ನ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮೋದಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಷ್ಯಾದ ಕಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಪಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ."ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿರ, ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು," ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಹಕಾರ

ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ, ಇಸ್ರೇಲ್-ಗಾಜಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ 50% ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ತೆರಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 48 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನ ರಫ್ತು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಚೀನಾದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದಾಗ, ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾವು "ಹೆಜೆಮೊನಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. "ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಆನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಏಕೈಕ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ರೂಪಕವನ್ನು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಚೀನಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. 2020ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸೇನಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನೇರ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ, ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಕೂಟನೀತಿ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ (EV) ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ತೆರಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ.

About the Author
PM ModiPM Modi in JapanIndia China tiesIndia Chinaindia china tariffs

Trending News