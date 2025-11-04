English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಾ ಭಾರತ? ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?

ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಾ ಭಾರತ? ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?

Russian crude oil importing : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 4, 2025, 10:41 AM IST
  • ರೋಸ್‌ನೆಫ್ಟ್‌ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೈಲ ರಫ್ತು 1.41 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನಿಂದ 0.81 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ
  • ಭಾರತ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್‌-ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ನಟರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು! ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ರಿಓಪನ್‌ ಮಾಡಿದ ರೇಖಾ
camera icon4
Rekha
ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್‌-ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ನಟರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು! ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ರಿಓಪನ್‌ ಮಾಡಿದ ರೇಖಾ
&quot;ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ...&quot; ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon7
Aishwarya Rai
"ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ..." ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ನೋಟು ಹರಿಯುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ! ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
camera icon6
Tear notes exchange
ನೋಟು ಹರಿಯುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ! ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon8
Gajakesari Rajayoga
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಾ ಭಾರತ? ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?

Russian crude oil importing : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ತೈಲ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ, ಇದೀಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಅಮೆರಿಕವು ರೋಸ್‌ನೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲುಕೋಯಿಲ್ ಎಂಬ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೈಲ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 6.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಏಳು ಜನರ ಮೃತ್ಯು, 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೈಲ ರಫ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1.19 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1.95 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ತೈಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಇಳಿಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ತೈಲ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಸ್‌ನೆಫ್ಟ್‌ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೈಲ ರಫ್ತು 1.41 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನಿಂದ 0.81 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಲುಕೋಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೈಲ ರಫ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರುವ ಕಡಿಮೆ ದರದ ತೈಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹೊಸ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ! ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳ

ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳತ್ತ ಇದೆ — ಭಾರತ ತನ್ನ ತೈಲ ಆಮದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.
 

IndiaamericaRussiaRussian Crude OilRussian oil exports down

Trending News