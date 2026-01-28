ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ ಭಾರತ? ಬಲಿಷ್ಠ ಸೇನೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ

India defeats Pakistan: ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈರ್ಪವರ್ 2026ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 145 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಸೇನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಾಯುಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದೇಶಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (PwrIndx) ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 0.0741 PwrIndx ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ 2005ರಿಂದಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚೀನಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ PwrIndx ಸ್ಕೋರ್ 0.1346 ಆಗಿದ್ದು, ಅಗ್ರ 5ರೊಳಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಗ್ರ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿರುವುದು ಏಷ್ಯಾದ ಸೇನಾ ಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಟರ್ಕಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಟಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, 2025ರಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು, ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ 14ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ PwrIndx ಸ್ಕೋರ್ 0.2626 ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಎದುರು ಅದರ ಸೇನಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.