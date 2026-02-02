Union Budget 2026: 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾರೀ ಅನುದಾನವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ₹7.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ₹6.81 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 15.19% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ (GDP) ಸುಮಾರು 2% ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸೇನೆಯ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಜೆಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ತಜ್ಞರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕ ಕಮರ್ ಚೀಮಾ, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ತನ್ನ ಸೈನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೀಮಾ, “ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ Su-57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ Su-57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, S-400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವೂ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಮರ್ ಚೀಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆಯು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.