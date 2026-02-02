English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಬೆದರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಾ?

ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಬೆದರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಾ?

Union Budget 2026: ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಕುರಿತು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 2, 2026, 03:38 PM IST
  • ಈ ಬಜೆಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ತಜ್ಞರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ
  • ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
camera icon6
Gold prices crash
Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌? 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್‌ಜಾನ್‌ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು..
camera icon6
Salman Khan marriage
ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌? 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್‌ಜಾನ್‌ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು..
Gold Price Today: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಒಂದೇ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 48,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ..
camera icon8
Gold rate today
Gold Price Today: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಒಂದೇ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 48,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ..
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಯೋಗ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon13
ASTROLOGY
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಯೋಗ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಬೆದರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಾ?

Union Budget 2026: 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾರೀ ಅನುದಾನವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ₹7.85 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ₹6.81 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 15.19% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ (GDP) ಸುಮಾರು 2% ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸೇನೆಯ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಿನಿಸ್ಕರ್ಟ್‌ ಧರಿಸುವುದೇಕೆ? ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ

ಈ ಬಜೆಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ತಜ್ಞರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕ ಕಮರ್ ಚೀಮಾ, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ತನ್ನ ಸೈನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೀಮಾ, “ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ Su-57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌

ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ Su-57 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, S-400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವೂ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಮರ್ ಚೀಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆಯು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

India BudgetIndia Defence BudgetUnion Budget 2026Nirmala SitharamanPakistan Reaction

Trending News