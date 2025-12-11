English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಯಾಗಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ! ಪುಟಿನ್‌ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳಾ?

India Russia relation : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರದೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 11, 2025, 11:11 AM IST
  • 1950ರ ದಶಕದಿಂದಲೇ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆದಾರ
  • ಭಾರತವು ಸುಖೋಯ್-30 ಎಂಕೆಐ, ಮಿಗ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು S-400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದೆ

ಭಾರತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿಯಾಗಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ! ಪುಟಿನ್‌ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳಾ?

India Russia relation : ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹುಸಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸ್ನೇಹ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸಮತೋಲನವು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಲಾಭ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಷ್ಯಾ-ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ರಫ್ತು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವದು ವಾಸ್ತವ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

1950ರ ದಶಕದಿಂದಲೇ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆದಾರ. ಭಾರತವು ಸುಖೋಯ್-30 ಎಂಕೆಐ, ಮಿಗ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು S-400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿತು. ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ SU-57 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳು, ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವರದಿಯ ಅರ್ಥ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ! 2000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ದಿವಾಳಿ..! ಟ್ರಂಪ್ ನೀತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಯ್ತಾ?

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ — ‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ’ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ರಷ್ಯಾದ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಪುಟಿನ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ.

ಆದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸಮತೋಲನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಲವು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ನೇಹದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರೂ, ರಷ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಲಾಭ ಈ ಬಾರಿ ದೊರಕದೇ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

