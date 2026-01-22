English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೆಂಬಲ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೀಗ ತಲೆಬಾಗುವುದೊಂದೇ ಆಯ್ಕೆ.. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಪವರ್

ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೆಂಬಲ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೀಗ ತಲೆಬಾಗುವುದೊಂದೇ ಆಯ್ಕೆ.. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಪವರ್

India: ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೇಶದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 22, 2026, 02:53 PM IST
  • ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, “ಭಾರತ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ” ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ
  • ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ.. ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.! ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ..
camera icon8
Cooking Tips
ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೆ.. ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.! ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ..
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆ..
camera icon6
Budhadity Rajayoga
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯೆ..
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
camera icon6
ind vs nz 1st t20i
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಇದ್ದರೂ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದು..
camera icon6
Karela Leaves for health
ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಇದ್ದರೂ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದು..
ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೆಂಬಲ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೀಗ ತಲೆಬಾಗುವುದೊಂದೇ ಆಯ್ಕೆ.. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಪವರ್

India: ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವುದೇ ಅಲುಗಾಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿರುವ ವೇಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಾಜರಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭಾವ, ಭಾರತವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಎಂದು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರತೀ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಮೆರಿಕ ಧಾನ್ಯ! ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾದ್ರೂ ವಿದೇಶಿ ಬೆಳೆಗೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ?

ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಅನೇಕ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದೆ ಬಂದವು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭಾರತವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ರೂಪಾಯಿಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಲೈಫ್‌ ಸೆಟಲ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌

ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, “ಭಾರತ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ” ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಪೂರ್ಣರು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 

IndiaEuropean UnionEU supportIndia superpowerRepublic Day

Trending News