ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಿದು! ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Indian spices :ಭಾರತವನ್ನು “ಮಸಾಲೆಗಳ ನಾಡು” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಮಸಾಲೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ ಮಸಾಲೆ ಎಂದರೆ ಹಿಂಗ್ (ಇಂಗು). ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದಾಲ್, ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವು ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯದ ಸುಮಾರು 90% ಹಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಿಂಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ದೇಶ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ. ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1200 ರಿಂದ 1500 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ಹಿಂಗ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 940 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಲಾಹೌಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿತಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿ ಹವಾಮಾನವು ‘ಫೆರುಲಾ’ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಅಂಟಿನಿಂದ ಹಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಫಲ ನೀಡಲು ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಂಗ್ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಭಾರತವು ಹಿಂಗ್ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ‘ಸ್ಟಾರ್ ಸೋಂಪು’ (Star Anise) ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗಗಳೂ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಹಿಂಗ್ನಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.