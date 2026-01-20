ಭಾರತದ ಪ್ರತೀ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಮೆರಿಕ ಧಾನ್ಯ! ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾದ್ರೂ ವಿದೇಶಿ ಬೆಳೆಗೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ?

india imports us pulses : ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿವೆ. ತೊಗರಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಮಸೂರಿನಂತಹ ಹಲವು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಭಾರತವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ–ಪೂರೈಕೆಯ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಭಾರತ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಳದಿ ಬಟಾಣಿ, ಬೇಳೆ, ಹಸಿರು ಮಸೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನೇರ ಆಹಾರ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರುವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಾಕಾಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಆಮದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಆಗುವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶೀಯ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಸಹ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಬೇಳೆಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ತರುವ ಕ್ರಮವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.