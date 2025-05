ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ಭಾರತ

ನವದೆಹಲಿ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಾಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಆಮದು ಮತ್ತು ಸರಕು ರವಾನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮೇ 2 ರಂದು ಜಾರಿಯಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಉಗಮವಾಗುವ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಆಮದು ಅಥವಾ ರವಾನೆಯನ್ನು, ಅವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಬಹುದಾದವು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂಚಿನ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ." ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ (FTP) 2023 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.56.91ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 491 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಮದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಆಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್‌ಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೃಹತ್ ಔಷಧಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪಾಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಅಟ್ಟಾರಿ-ವಾಘಾ ಗಡಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Ships bearing Pakistan flag shall not be allowed to visit any Indian port. An Indian flag ship shall not visit any ports of Pakistan: Ministry of Ports, Shipping and Waterways pic.twitter.com/IfB95nECCe

— ANI (@ANI) May 3, 2025