79 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಭಾರತ..! ಸೈನ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌

indian government: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 79,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ತರ ನಡೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಭೂಸೇನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 29, 2025, 05:16 PM IST
  • ಇಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಹಲವಾರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ
  • ವಾಯುಪಡೆಯು ಈಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ

79 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಭಾರತ..! ಸೈನ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌

Indian government: ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಂದು ಯುದ್ಧದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತವು ಈಗ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 

ಭಾರತವು 79,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಭೂಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2025 ರಂದು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಡಿಎಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 79,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.

ಭೂದಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸೇನೆಯು ಲೋಟರ್ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಹಗುರವಾದ ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನೌಕಾಪಡೆ
ಇಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಹಲವಾರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಬೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಪುಲ್ ಟಗ್‌ಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಬಂದರಿಗೆ ತರುವ ಮತ್ತು ಬಂದರಿನಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೌಕಾಪಡೆಯು ಈಗ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ (HF SDR) ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಯುಪಡೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯುಪಡೆಯು ಈಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತವು 79 ಸಾವಿರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸವಾಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 
 

