  • ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

India lends more to this country : ಭಾರತ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಆದರೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಲೋನ್‌ ನೀಡುವುದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 27, 2025, 08:03 AM IST
  • ಭಾರತದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ದೇಶ
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

India lends more to this country : ಭಾರತ ಈಗ ಕೇವಲ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ದೇಶವಲ್ಲ. ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಶಪಥ! ಸಾವಿಗೆ ಸವಾಲ್‌ ಹಾಕಿರುವ ಗೋವಿಂದ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ 2024–25ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ₹22,155 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ₹18,050 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು.

ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ದೇಶ ಭೂತಾನ್. 2024–25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ₹2,068.56 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಭಾರತ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಸ್ಫೋಟ.. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ, ಭಯ!

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವಾದ 2023–24ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭೂತಾನ್‌ಗೆ ₹2,398.97 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭೂತಾನ್ ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಭೂತಾನ್ ನಂತರ ನೇಪಾಳ (₹700 ಕೋಟಿ), ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ (₹400 ಕೋಟಿ), ಮಾರಿಷಸ್ (₹370 ಕೋಟಿ), ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ (₹250 ಕೋಟಿ), ಶ್ರೀಲಂಕಾ (₹245 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ (₹200 ಕೋಟಿ)ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಾಲ ಸುಮಾರು 558.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಸಾಲ ನೀಡುವ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

 

