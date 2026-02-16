English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಚೀನಾ? ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?

ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಚೀನಾ? ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಫ್‌ಡಿಐ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 16, 2026, 06:02 PM IST
  • ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ
  • ಆದರೆ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..
camera icon11
Trigrahi Yoga 2026
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
camera icon8
Shine Shetty
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗ: 4 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon11
maha shivratri 2026
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗ: 4 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಚೀನಾ? ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?

India China: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುವ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ (FDI) ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ “ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ 3” ನಿಯಮದಡಿ, ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಡಿಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಏಪ್ರಿಲ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಜಿನೆಸ್‌ ಮಾಡೋಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ! ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಪಾದನೆ

ಸರ್ಕಾರ “ಡಿ ಮಿನಿಮಿಸ್” ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದೊಳಗಿನ ಚೀನೀ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾವಹಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 26% ಪಾಲು ನೀಡುವ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನೂ ಉದ್ಯಮ ವಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

“ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. JPMorgan Chase ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಾಜಿದ್ ಚಿನೋಯ್ ಅವರು, ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೇಪಾಳದ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು Gen Z ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್‌! ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಆದರೆ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಸಿಕ್ಕರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
 

India China FDIPress Note 3 IndiaChinese investment IndiaMake in IndiaBorder country FDI rules

Trending News