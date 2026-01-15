English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌..! ಪ್ರಬಲ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧ

ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌..! ಪ್ರಬಲ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧ

India new strategy: ಭಾರತದ ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತು ತೆರಿಗೆ ಹೇರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 15, 2026, 01:57 PM IST
  • ರಫ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿಖರವಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
  • ಹೊಸ ರಫ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ
camera icon8
PF Withdrawal Rules
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ: ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗಿಲ್ಲಿ..! ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon9
Gilli
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗಿಲ್ಲಿ..! ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತೆ..?
ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!
camera icon6
Gilli Nata Nalli Moole meal
ಗಡದ್ದಾಗಿ ನಲ್ಲಿಮೂಳೆ ಜಗಿದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!
ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌..! ಪ್ರಬಲ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧ

India new strategy: ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅಧಿನಿಂದ ಭಾರತ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ರಫ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (ಇಪಿಐ) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಳೆಯ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌.. ಒಂದೇ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ . ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತ ತನ್ನ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅನೇಕ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಫ್ತು ತಾಣಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ತ್ವರಿತ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ, ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.

ರಫ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿಖರವಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (MoSPI) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸೇವಾ ವಲಯದ ಕುರಿತು ವಿಘಟಿತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಅಂದರೆ ವಿವರವಾದ ಮತ್ತು ವಿಘಟಿತ ದತ್ತಾಂಶ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನೀತಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌

ಹೊಸ ರಫ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ರಫ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ರಫ್ತುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಫ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಈಗ ಇರುತ್ತದೆ.

trump tariffUSAIndiaindia export strategynew market

Trending News