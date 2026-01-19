Gaza Ceasefire Committee: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಗೆ (Gaza Peace Council) ಭಾರತವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವುದು ಹೊಸ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗಾಜಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಗಾಜಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೂಡಿಕೆ, ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ವತಃ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಕೊಡುಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗಾಜಾದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಹಮಾಸ್ನ ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ, ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ನೇರ ನಿಲುವು ತಾಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಹಲವರು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರದ ಭಾಗ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಭಾರತ ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗಾಜಾ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಭಾರತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಈ ವಿಷಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.