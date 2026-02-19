English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ! ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾಯ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌

India Pakistan tension : ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ಈಗ ಮತ್ತೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕ್‌ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 19, 2026, 02:07 PM IST
  • ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿವೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ

India Pakistan tension : ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಅಮಾಯಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್‌ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ, ಭಾರತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

1960ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತಂತೆ ಭಾರತ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಾಳಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್’ ಎಂಬ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳೂ ದೊರಕಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಗಾಯ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಮೂಳೆ ಮುರಿಬಾರ್ದು! ವಿಚಿತ್ರ ಕಾನೂನು ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ರಾವಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ–ಪಂಜಾಬ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಹಪುರ್ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕಥುವಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಇತಿಹಾಸವು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನದು. 1979ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 2001ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಹಣಕಾಸು ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ರಾವಿ ನದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹರಿಸುವ ಬದಲು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಥುವಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 32,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸುಮಾರು 206 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ? ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್..!

ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾವಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಹಪುರ್ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ವೇಗ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
 

india pakistan tensionRavi River water disputeShahpur Kandi Dam projectIndus Waters Treaty issuePahalgam attack impact

