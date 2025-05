India Pakistan War: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? 

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಮೇ 9 ಮತ್ತು 10ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ತೀವ್ರ ವಾಯುದಾಳಿಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಿರುವು ತಂದಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು "ನರಕದ ಬೆಂಕಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಅಸೀಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡಿಜಿಎಂಒ) ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡಿಜಿಎಂಒ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೇ 10ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆಗೆ ಸಮಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

The turning point was air strikes by India on 9th May and the morning of 10th May, it was a 'hell fire' by India. US Secretary of State Marco Rubio, after talking to Pakistan Chief of Army Staff, Asim Munir, called EAM Dr S Jaishankar and informed that Pakistan is ready to talk.… pic.twitter.com/qcJeA7LRCx

