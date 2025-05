India Pakistan War: ಶಾಂತಿಯ ಪಾರಿವಾಳದ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್... ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ...

India Pakistan War: ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಯುದ್ದವಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚೀನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ... ಆದಾಗ್ಯೂ, ತನ್ನ ನರಿಬುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ಸಮರದಲ್ಲಿ ತಾನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ದ: ಚೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ವಕ್ತಾರ ಲಿನ್ ಜಿಯಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಳವಳಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಚೀನಾ ಯಾವುದೇ ರೀತೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಳು ಶಾಂತಿ, ಸಂಯಮದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನುಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

On India-Pakistan tension, Chinese Foreign Ministry Spokesperson Lin Jian yesterday said, "We’ve shared China’s position yesterday on the ongoing situation between India and Pakistan. China is concerned over the current developments. India and Pakistan are and will always be each… pic.twitter.com/ay1zuOgWzV

