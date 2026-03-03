ಭಾರತ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು!...ಪಾಕ್‌ ಆರೋಪದ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೇನು?

India Pakistan war: ಭಾರತವು ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸೀಫ್ ಅಲಿ ಜರ್ದಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಂಟಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಸೀಫ್ ಅಲಿ ಜರ್ದಾರಿ, ಭಾರತದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಪರ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸುವವನಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವೆನೆಂದರೆ ಯುದ್ಧ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಏಕೆಂದರೇ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅದೊಂದೇ ಇರುವ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಆಸೀಫ್ ಅಲಿ ಜರ್ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ..ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೈಡ್ರೋ ಟೆರರಿಸಂ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಭಾರತ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀರನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ ಜನರಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿ, ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸೀಫ್ ಅಲಿ ಜರ್ದಾರಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸೀಫ್ ಅಲಿ ಜರ್ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
