ಅಮೆರಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..! ಟ್ರಂಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ 27 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು.. ದೇಶದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಶಾಕ್‌

India vs US: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 13, 2026, 01:20 PM IST
  • ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
  • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಬಹುಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಈಗ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಅಮೆರಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..! ಟ್ರಂಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ 27 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು.. ದೇಶದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಶಾಕ್‌

India vs US: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ವ್ಯಾಪಾರ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಕತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಈ ಸುಂಕದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತ ತನ್ನ ರಫ್ತು ತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಬದಲಿಗೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಕಡೆಗೆ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇದುವೇ ಈಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ!! ನಾಸಾದ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ..!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಬಹುಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಈಗ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದೂ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU) ನಡುವೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಂಪಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದ ಡೊನಾಲ್ ಟ್ರಂಪ್..!

ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ–EU ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಿಮ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸುಂಕ ಯುದ್ಧವೇ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವೂ ಭಾರತ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ–EU ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ವಾಸ್ತವವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಲಿದೆ.

